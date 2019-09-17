МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Акции АФК "Система" подскочили на 9,6% и обновили максимум с декабря 2017 года на новостях о buy back, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.08 мск акции компании росли на 5,5%, ранее во вторник они подскакивали на 9,6% до 13,646 рубля — максимума с декабря 2017 года.

АФК "Система" ранее во вторник сообщила, что запускает программу выкупа акций объемом 3 миллиарда рублей. Программа предполагает выкуп 100%-ной дочерней компанией АФК "Система" до 300 миллионов обыкновенных акций корпорации и будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения указанного максимального количества акций или суммы средств, выделенной на программу. Выкупленные акции будут использоваться АФК "Система" для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента.