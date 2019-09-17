МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Курс фунта к доллару опускается во вторник днем из-за рисков вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.50 мск курс фунта стерлингов к доллару снижается до 1,2397 доллара за фунт против 1,2428 доллара днем ранее. Курс евро к доллару увеличивается при этом до 1,1018 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 108,19 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 98,66 пункта.

Многочисленные риски вокруг Brexit продолжают вызывать опасения среди трейдеров. Британский Верховный суд начнет рассматривать апелляцию правительства Великобритании на решение сессионного суда Эдинбурга, постановившего, что пророгация (приостановка работы) парламента была незаконной. Как ожидается, Верховный суд, состоящий из девяти судей, вынесет решение на этой неделе. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

Инвесторы продолжают ожидать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое проходит 17-18 сентября. Большинство аналитиков прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов с нынешнего уровня в 2-2,25%. По данным CME Group, такого решения от Федрезерва ожидают 65,8% экспертов, тогда как остальные прогнозируют сохранение показателя.