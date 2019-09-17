События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 сентября
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (август)
|-1,6%
|-10,9%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (август)
|-250,7 млрд йен
|-355,9 млрд йен
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2,1%
|1,9%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0%
|0,5%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|0,6%
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (август)
|0,9%
|-0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|0,9%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|1%
|1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,5%
|0,2%
|13:50
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
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|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (август)
|1,317 млн
|1,3 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (август)
|6,9%
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|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (август)
|1,191 млн
|1,25 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (август)
|-4%
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|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
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|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2%
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|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,5%
|-0,1%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-6,912 млн барр
|-2,889 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,798 млн барр
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|21:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|21:00
|USD
|США — Заявление FOMC
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|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|2,25%
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|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (август)
|1%
|0,8%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (август)
|4,5%
|4,4%
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|RUB
|Транснефть — СД (стратегия развтия НМТП /Новороссийский морской торговый порт/)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190917/830330339.html