МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (август) -1,6% -10,9%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (август) -250,7 млрд йен -355,9 млрд йен
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,1% 1,9%
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0% 0,5%
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 0,6%

 

 
11:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (август) 0,9% -0,2%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 0,9% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 1% 1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,5% 0,2%
13:50 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (август) 1,317 млн 1,3 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (август) 6,9%

 

 
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (август) 1,191 млн 1,25 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (август) -4%

 

 
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3%

 

 
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2%

 

 
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,5% -0,1%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -6,912 млн барр -2,889 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,798 млн барр

 

 
21:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 
21:00 USD США — Заявление FOMC

 

 

 

 
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 2,25%

 

 
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (август) 1% 0,8%
16:00 RUB Уровень безработицы (август) 4,5% 4,4%

 

 

 RUB Транснефть — СД (стратегия развтия НМТП /Новороссийский морской торговый порт/)

 

 

 

 