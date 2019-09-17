МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, бумаги АФК "Система" подорожали, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,66%, до 6,64 доллара, "Новатэка" — на 0,39%, до 205 долларов, "Лукойла" — на 2,35%, до 84,6 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 0,99%, до 7,18 доллара, "Газпром нефти" — на 2,09%, до 32,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,09%, до 24,42 доллара, "Северстали" — на 0,64%, до 15,43 доллара, НЛМК — на 0,09%, до 23,1 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 2,09%, до 1,31 доллара, Сбербанка — на 0,54%, до 14,84 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", потеряли в цене 1,11%, до 17,8 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,42%, до 13,59 доллара, "Ленты" — на 0,15%, до 3,44 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 2,04%, до 3,99 доллара.