МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня несущественно меняется по фондовым индексам в отсутствие сильных сигналов. Инвесторы выжидают накануне решения и комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,02% — до 2821 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,03% — до 1381 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,3% — до 64,74 доллара за баррель по марке Brent.