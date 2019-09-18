МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость бумаг российских компаний в среду в основном поднимается на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.35 мск GDR "Газпрома" дорожали на 0,1%, до 7,19 доллара, "Газпром нефти" — на 0,08%, до 32,83 доллара. Бумаги "Роснефти" снижались в цене на 0,27%, до 6,62 доллара, "Лукойла" — дорожали на 0,26%, до 84,82 доллара. Бумаги "Новатэка" росли в стоимости на 0,83%, достигая 206,7 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,34%, до 1,32 доллара, Сбербанка — на 0,12%, до 14,86 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,51%, до 17,89 доллара.

Бумаги "Норникеля" росли в цене на 1,27%, до 24,73 доллара, "Северстали" — оставались на уровне прошлого закрытия в 15,43 доллара, НЛМК — дорожали на 0,48%, до 23,21 доллара.

Цена GDR "Магнита" опускалась на 0,06%, до 13,58 доллара, "Ленты" — на 0,51%, до 3,42 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,68%, до 4,02 доллара.