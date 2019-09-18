МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. ГТЛК планирует с 23 сентября провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, road show пройдет в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте, по итогам которого, в зависимости от рыночных условий, компания может выпустить евробонды сроком обращения 6 или 7 лет. Встречи с инвесторами завершатся 24 сентября.

Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ капитал".

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2018 году составила 607 миллионов рублей. В парке ГТЛК на конец первого полугодия 2019 года 254 единицы различных воздушных судов, 64 тысячи грузовых вагонов и 117 единиц водного транспорта.