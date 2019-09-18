МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в среду закрылись преимущественно ростом в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,1%, до 7313,27 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,09%, до 5620,65 пункта, немецкий DAX — на 0,14%, до 12389,89 пункта.

Инвесторы ожидают, что на текущей неделе мировые Центробанки, а именно ФРС США и Банк Англии, снизят процентные ставки для обеспечения ускорения роста экономик. Двухдневное заседание ФРС США завершится сегодня, 18 сентября. Заседание Банка Англии пройдет на следующий день, 19 сентября.

"Вопрос, которым задаются рынки, заключается в том, сколько еще снижений должно произойти. Находимся ли мы в конце середины цикла, или же мы в начале периода ослабления политики", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).

Давление на британский индекс оказывает статистика, согласно которой годовая инфляция в Великобритании в августе замедлилась до 1,7% в сравнении с июльским показателем в 2,1%. Аналитики ожидали годовую инфляцию в 1,8%. В месячном выражении показатель составил 0,4% против нулевой динамики в июле. Ожидался показатель в 0,5%.