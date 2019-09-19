МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (август) 41,1 тыс 34,7 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (август) 34,5 тыс -15,5 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (август) 5,2% 5,3% (факт)
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (август) 2,9% 2,6%
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) 0,2% -0,2%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (август) 3,3% 2,9%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (август) 0,2% -0,2%
13:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере

 

 

 

 
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (сентябрь) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (сентябрь) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (сентябрь) 9 9
14:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (сентябрь) 435 млрд ф.ст. 435 млрд ф.ст.
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (сентябрь) 0,75% 0,75%
14:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)

 

 

 

 
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (2кв2019) -130,4 млрд долл -127,8 млрд долл
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 204 тыс 213 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь) 16,8 11
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сентябрь) 3,6

 

 
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (август) 2,5% -0,4%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (август) 5,42 млн 5,37 млн

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.09) 532,7 млрд долл (на 06.09)

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2019, досрочные перевыборы СД и Ревизионной комиссии)

 

 

 

 