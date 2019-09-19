МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Единый институт развития в жилищной сфере АО "Дом.РФ" намерено запустить на Московской бирже индекс своих ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), рассказал директор ценового центра "Дом.РФ" Андрей Камышев на конференции "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России".

"Совместно с Московской биржей мы планируем запустить индекс ИЦБ "Дом.РФ" с фиксированной ставкой купона. Все выпуски такого типа стандартные будут включаться в расчёт индексов", — сказал он.

"Начнём историю расчетов где-то с марта 2019 года, когда активность стала более стабильной", — добавил Камышев.

Он также отметил, что год назад бумаги "Дом.РФ" составляли около трети в составе общего объема ИЦБ на Московской бирже, на сегодняшний момент это почти 63%. "Учитывая наши планы, темпы амортизации и планы иных участников в иных типах бумаг, мы ожидаем, что до конца года доля бумаг ИЦБ "Дом.РФ" составит 75-80%", — добавил он.

Госкомпания "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) была создана в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В конце 2017 года в уставный капитал корпорации были внесены 100% акций банка "Российский капитал", на базе которого создавался ипотечно-строительный банк. После передачи на баланс госкорпорации банк был переименован в банк "Дом.РФ".

Чистая прибыль "Дом.РФ" по МСФО по результатам первого полугодия 2019 года выросла на 78,4% — до 10,2 миллиарда рублей. Портфель кредитов клиентам на 30 июня 2019 года составил 122,801 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 41,924 миллиарда рублей или 51,8%.