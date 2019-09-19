МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Московская биржа опубликовала расписание торгов в период официальных праздников в 2020 году, следует из сообщения биржи.

"Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3, 6, 8 января и 5 мая 2020 года", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в эти даты на валютном рынке и рынке драгметаллов будут доступны торги по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

При этом торги на всех рынках биржи не будут проводиться 31 декабря 2019 года. Также сообщается, что торги не будут проводиться в выходные праздничные дни 1, 2, 4, 5 и 7 января, 24 февраля, 9 марта, 1, 4 и 11 мая, 12 июня, 4 ноября 2020 года.