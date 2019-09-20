МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Золото дорожает в пятницу утром на фоне ослабления американской валюты, внимание рынков обращено к торговым отношениям США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,45 доллара, или на 0,43%, до 1512,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,5%, до 17,973 доллара за унцию.

Доллар при этом дешевеет к фунту стерлингов на 0,25%, к евро — на 0,14%, к иене — на 0,12%. Укрепление британской валюты связано с оптимизмом после заявлений главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС (Brexit). Более дешевый доллар благоприятно сказывается на котировках золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Участники торгов теперь обращают свое внимание в сторону торговых отношений США и Китая. Очередной раунд торговых переговоров между двумя странами намечен на начало октября.

"Инвесторы ждут новостей по торговым переговорам на фоне приближения сроков октябрьской встречи, и это может стать следующим значительным драйвером для цен на золото", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).