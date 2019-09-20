МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару поднимается в пятницу утром после заявлений ЕС о том, что соглашение с Великобританией по Brexit возможно, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимался до 1,2561 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,2524 доллара.

Курс евро к доллару рос до 1,1056 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,104 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 107,86 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 98,22 пункта.

Вечером в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью телеканалу Sky News, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС (Brexit). В противном случае, отметил он, последствия будут "катастрофическими".

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседаний трех крупных мировых ЦБ, которые состоялись на минувшей неделе. В четверг Банк Англии оставил без изменений свою монетарную политику. Регулятор также не смог дать ясный прогноз по дальнейшим мерам из-за высокого уровня неопределенности вокруг Brexit.

Федеральная резервная системы (ФРС) США в среду ожидаемо понизила ключевую ставку до 1,75-2% с 2-2,25%. Снижение стало вторым подряд, но глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что это не говорит о начале цикла снижения ставки. Банк Японии в четверг оставил свою монетарную политику без изменений, при этом японский регулятор допустил меры по ослаблению своей политики.