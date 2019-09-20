МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс рубля растет к доллару и мало меняется к евро, укрепляющемуся на международном валютном рынке форекс, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск пятницы снижается на 13 копеек — до 63,87 рубля, курс евро растет на 3 копейки, до 70,67 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,4% — до 64,66 доллара за баррель.

В начале торгов курс доллара снижался на 13 копеек, а евро терял 2 копейки.