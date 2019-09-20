МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу опускаются, при этом самое сильное снижение показывает британский FTSE 100 из-за удорожания фунта к доллару на заявлениях о том, что сделка ЕС и Великобритании возможна, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,27%, до 7336,87 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 5656,24 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 12441,1 пункта.

Курс фунта к доллару растёт на 0,3%, до уровня почти в 1,256 доллара за фунт, после того, как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС.

Укрепление фунта сдерживает британский индекс, поскольку в этом случае доход компаний-экспортеров в национальной валюте снижается, что приводит к удешевлению акций британских компаний.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. На фоне растущих рисков выхода страны из союза "без сделки" парламент Великобритании в сентябре принял закон, предотвращающий Brexit без ратифицированного договора, если его условия не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit. При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе.