МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем заметно укрепляется на фоне растущих котировок на нефть и на поддержке налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.13 мск пятницы в минусе на 27 копеек — до 63,73 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 70,43 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,67% — до 64,83 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс рубля с начала торгов укрепляется к доллару, продолжая тенденцию четверга. При этом в начале торгов мало менялся к евро на фоне укрепления европейской валюты на международном рынке форекс. Однако днем рубль нашел силы для роста к евро.

В то же время южноафриканский рэнд довольно значительно снижается к доллару — на 0,53%, турецкая лира растет на 0,18%, индийская рупия — на 0,38%.

Насыщенный период из трех заседаний центральных банков три недели подряд — ЦБ РФ (6 сентября), ЕЦБ (12 сентября), ФРС США (18 сентября) — завершился, отмечают аналитики Росбанка. По итогам заседаний ставки были снижены, однако вопросов на перспективу осталось больше, нежели ответов, указывают они.

"Мы полагаем, что в сентябре финансовые рынки не дождались того монетарного стимула, на который они рассчитывали. Как следствие, баланс сил остается скошенным в пользу фиксации прибыли в рисковых активах", — комментируют эксперты.

Позитивный импульс в нефтяных ценах поддерживает рубль "эмоционально", а заметно возросшие потоки от экспортеров в преддверии налоговых выплат следующей недели — вполне реально, отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ.

ПРОГНОЗЫ

Сохранение неопределенности по многим историям глобально — это возможный риск с точки зрения повышенной волатильности, но фундаментально траектория рубля может оставаться нейтрально-позитивной из-за отсутствия угроз со стороны основных внутренних факторов, отмечает Полевой.

"Наши исходные прогнозы августа о неизбежности возвращения курса в диапазон 64-66 рублей за доллар сбылись даже быстрее, чем можно было рассчитывать. Более того, текущий рисунок торгов может давать надежду на установление даже чуть более крепких уровней, хотя более существенное укрепление рубля в район 62-63 за доллар, вероятно, будет возможно лишь при условии сохранения или повышения цен на нефть и снижения ряда внешних угроз и рисков", — говорит он.

"На наш взгляд, до старта торговых переговоров между США и Китаем на высшем уровне в начале октября рубль вполне может сохранить текущие комфортные уровни, так как вряд ли накануне празднования годовщины образования КНР (1 октября) китайская сторона пойдет на эскалацию торговых противоречий", — говорит Григорий Жирнов из Нордеа-банка.