МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс иены растет по отношению к доллару на сохранении напряжения на ближнем Востоке и неопределенности относительно перспектив развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,1004 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,104 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 107,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 98,58 пункта.

Спрос на иену, которая традиционно считается более надежным активом, растет из-з сохранения напряженности на Ближнем Востоке, которое возникло после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии в выходные и обвинений в связи с ними в отношении Ирана.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран обвинения в свой адрес отвергает.

"До тех пор, пока перспективы глобального роста остаются неопределенными, а геополитическая напряженность не ослабевает, мы ожидаем, что текущая тенденция на валютном рынке не изменится", — приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега SEB Рихарда Фалькенхалля (Richard Falkenhall).

Ранее прошли заседания ряда мировых финансовых регуляторов, а именно ФРС США и ЦБ Великобритании, Японии и Китая. Федрезерв и Народный банк Китая понизили процентную ставку, а остальные — сохранили, при этом допустив возможность дальнейшего ослабления монетарной политики в случае необходимости. Традиционно снижение ставки оказывает давление на курс доллара.