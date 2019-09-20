МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, с небольшим преимуществом в пользу снижения по количеству эмитентов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,48%, до 6,61 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,29%, до 206,8 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 0,31%, до 84,2 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 0,86%, до 7,12 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,15%, до 32,5.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,44%, до 25,04 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 1,39%, до 14,87 доллара, НЛМК — снизилась на 0,71%, до 22,4 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,45%, до 1,29 доллара, Сбербанка — на 1,94%, до 14,62 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличились в цене на 1,46%, до 18,02 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,52%, до 13,62 доллара, "Ленты" — на 0,44%, до 3,4 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,52%, до 3,85 доллара.