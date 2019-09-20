МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в пятницу закрылись преимущественно ростом после того, как ряд крупнейших мировых центробанков и Федеральная резервная система (ФРС) США сохранили или ещё более смягчили свою монетарную политику, при этом британский индекс FTSE закрылся снижением на росте курса фунта стерлингов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,21%, до 7341,09 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,56%, до 5690,78 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,09%, до 12469,44 пункта.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ряда мировых финансовых регуляторов, а именно ФРС и ЦБ Великобритании, Японии и Китая. Федрезерв и Народный банк Китая понизили процентную ставку, а остальные — сохранили, при этом допустив возможность дальнейшего ослабления монетарной политики в случае необходимости.

Мягкая денежно-кредитная политика ведёт к быстрому наращению денежной массы в экономике, что благотворно для номинального роста котировок фондовых компаний.

Давление на FTSE оказал курс фунта, который в рамках торгов рос до 1,2582 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2524 доллара за фунт. Курс национальной валюты Великобритании рос после того, как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС.

Укрепление фунта сдерживает британский индекс, поскольку в этом случае доход компаний-экспортеров в национальной валюте снижается, что приводит к удешевлению акций ряда британских компаний.