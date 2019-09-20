МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Нефть продолжает дорожать в пятницу вечером, сохраняя дневные темпы роста на фоне продолжающейся внешнеполитической напряженности, возникшей после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,65%, до 64,82 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,81%, до 58,66 доллара за баррель.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран обвинения в свой адрес отвергает и требует предоставить доказательства.

Риск новых атак остается достаточно высоким перед выходными, поскольку ситуация остается нерешенной, кроме того, опасения за отношения Ирана и США также усилились на фоне обвинений против Тегерана.

Цены на нефть также поддерживает статистика нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Согласно её данным, за неделю, завершившуюся 20 сентября, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 14, до 719 агрегатов. По данным СМИ, показатель стал самым низким уровнем с мая 2017 года.