МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе разнонаправленного колебания рынка акций РФ по основным биржевым индексам, незначительного снижения курса рубля против доллара и его неизменности к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на 0,4%, до 2786 пунктов, РТС вырастет на 0,5%, до 1376,5 пункта.

Цена на нефть марки Brent останется выше 64 долларов за баррель, курс евро – выше 1,1 доллара, оценивают эксперты. Курс доллара вырастет на 7 копеек, до 63,9 рубля, евро останется около 70,6 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Котировки Brent остаются у отметки в 65 долларов за баррель, в районе двухмесячных максимумов, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. По его мнению, умеренная геополитическая премия в нефтяных котировках останется в течение, как минимум, большей части следующей недели: США и Саудовская Аравия считают, что за прошедшими атаками на Saudi Aramco стоит Иран, и пока риск эскалации напряженности на Ближнем Востоке сохраняется. Определенную поддержку ценам способен оказать и шторм Имельда, обрушившийся на Техас, добавляет он.

В целом на предстоящей неделе аналитик рассчитывает на попытки роста нефтяных котировок, с последующим возвратом, в отсутствие новых шоков, нефти Brent в зону 62-65 долларов за баррель.

Нефть продолжит торговаться в диапазоне 63-66 долларов за баррель и, скорее всего, цена будет у верхней границы этого диапазона, прогнозирует Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"Что касается торговых войн, то будущая неделя может принести очередные признаки обострения отношений США с ключевыми партнерами. После того, как ВТО подтвердила факт субсидирования Airbus Европейским союзом, Дональд Трамп может ввести тарифы на отдельные виды товаров. Кроме того, в Канаде возобновляется процесс по делу об экстрадиции Мэнь Ванчжоу, финансового директора Huawei", — отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Кроме этого, в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп собирается инициировать создание международной коалиции с целью оказания давления на Иран, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке может продолжить эскалацию, и это приведет к росту котировок нефти, а также котировок золота, полагает аналитик.

Также 26 сентября состоится пресс-конференция председателя ФРС США, добавляет эксперт. "Участники рынка будут ждать комментарии регулятора относительно ситуации на денежном рынке и момента возобновления органического роста баланса", — комментирует он.

Что касается торговых переговоров США и КНР, то на этот раз участники торгов, похоже, не питают особенно сильных надежд на прорыв, считает Сергей Дейнека из "БКС Премьер". Низкая база ожиданий – хороший повод для возможного локального роста, если сторонам все-таки удастся добиться каких-то подвижек, считает он.

В то же время приближение Brexit может несколько давить на риск-аппетиты, добавляет аналитик.

Из важной статистики, которая может повлиять на настроения рынка на предстоящей неделе, эксперт выделяет индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии и США (понедельник), продажи нового жилья в США в августе и недельные запасы сырой нефти в Штатах от EIA (среда), ВВП за второй квартал и сальдо внешней торговли США в августе (четверг), базовые заказы на товары длительного пользования в США за минувший месяц (пятница).

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Индекс Мосбиржи, в условиях сегментированного аппетита к риску и окрепшего рубля к концу месяца может несколько скорректироваться — для теста исторических максимумов необходим сильный новостной триггер, отмечает Локтюхов из Промсвязьбанка.

Не исключено продолжение проторговки нижней части диапазона 2750-2850 пунктов на следующей неделе, что заставляет локально консервативно смотреть на "голубые фишки", в первую очередь нефтегазового сектора, добавляет он.

"Ситуация на российском рынке также будет спокойной и больше нацеленной на рост. Дорогая нефть пока не помогла российскому рынку, но на следующей неделе игроки в большей степени оценят этот факт и начнут активнее покупать, кроме того, можно ожидать улучшения внешнего информационного фона но фоне переговоров с Украиной", — говорит Манько из РИА Рейтинга.

"Российский фондовый рынок не сумел покорить новую высоту — максимум по индексу Мосбиржи остался не побит. Но в актив можно записать укрепление рубля — пара доллар-рубль опустилась ниже отметки 64. Ориентируюсь на диапазон 2750- 2850 по индексу Морсбиржи", — говорит Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

На предстоящей неделе Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" ждет продолжения усиления позиций национальной валюты, что будет давить на рынок акций. Тем не менее, рынок все же может вернуться к отметке 2800 по индексу Мосбиржи и даже выйти выше, если переговоры США и КНР будут проходить позитивно, считает он.

РУБЛЬ ОБОПРЕТСЯ НА CARRY TRADE

В середине следующей недели рубль утратит поддержку от продажи выручки экспортерами в рамках подготовки к налоговому периоду, поскольку последние масштабные выплаты состоятся 25 сентября комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Тем не менее, привлекательные доходности российских ценных бумаг продолжат стимулировать спрос на российскую валюту в рамках осуществления стратегии carry trade", — добавил он.

Сохраняются условия для укрепления рубля в рамках стратегии carry trade, также оценивает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Реальная положительная доходность рублевых долговых бумаг выросла к середине сентября, хотя ЦБ РФ и снизил ключевую ставку, отметил он.

"Реальная доходность (ставка минус инфляция) составила 2,88% по сравнению со значениями ниже 2,8% в августе. На фоне отрицательных доходностей в Европе и около нулевой в США рубль смотрится довольно солидно. Кроме того, правительство планирует, что бюджет будет оставаться профицитным в течение следующих трех лет. Таким образом, риски дефолта по долгам РФ продолжат снижаться, хотя уже сегодня чистый долг РФ является отрицательным", — добавил Кочетков.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В секторальном разрезе на рынке акций Локтюхов из Промсвязьбанка по-прежнему выделяет электроэнергетику, дивидендный профиль которой способен улучшиться в следующем году. Здесь наиболее "идейными", по его мнению, остаются акции сетевого комплекса, во главе с ФСК, "Россетями", а также "Интер РАО".

Также аналитик ожидает спроса на акции сектора металлов и горнодобычи, которые могут получить поддержку со стороны вероятного притока капитала в рынки металлов; здесь предпочтительно смотрятся "Русал", "Норникель" и производители драгметаллов.

Из привлекательных идей в остальных секторах эксперт выделяет акции АФК "Система", объявившей о программе выкупа акций на сумму 3 миллиарда рублей, а также акции "Магнита", неоправданно, на его взгляд, недооцененные.

По мнению Кочергина из банка "Восточный", наиболее привлекательными для инвесторов будет золотодобыча, наименее привлекательными — пассажирские перевозки.

"Лучше рынка будут выглядеть акции "Газпрома", Сбербанка и "Лукойла". Также может быть интересным вложение в облигации на фоне хороших оперативных данных по инфляции и урожаю", — считает Манько из РИА Рейтинга.

Ващенко из ИК "Фридом Финанс" считает, что если цена на нефть Brent закрепится в диапазоне 65-70 долларов, то это укрепит котировки нефтегазового и финансового сектора. "Явных аутсайдеров, на мой взгляд, не будет", — добавляет он.

"Поскольку мы предполагаем, что Вашингтон и США будут все же стремиться к компромиссу по торговым вопросам, то рынки будут реагировать соответствующим образом. Снижение рисков дальнейшей эскалации торговой войны позитивно скажется на таких отраслях, как нефтедобыча и металлургия. С другой стороны, защитные бумаги внутренней экономики также будут получать преимущество от укрепления рубля", — говорит Кочетков из "Открытие Брокер".