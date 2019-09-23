МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром на фоне усилившейся геополитической напряженности после введения США санкций против Тегерана в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,1%, до 64,99 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,1%, до 58,73 доллара за баррель.

Вашингтон в пятницу объявил о введении санкций против Центрального банка и фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем Вашингтон обвиняет Тегеран, который, в свою очередь, все обвинения отрицает. Новые санкции президент США Дональд Трамп назвал "самыми суровыми" за все время.

Волатильность на рынке нефти сохраняется вторую неделю подряд после атаки 14 сентября на нефтяную инфраструктуру одного из крупнейших производителей нефти в мире — Саудовской Аравии. Нападения почти вдвое снизили добычу сырья в стране. Позднее министр нефти королевства объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

При этом в ночь на понедельник газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что восстановление добычи саудовской госнефтекомпании Saudi Aramco после атаки дронов может занять месяцы. По данным издания, Aramco ведет переговоры с производителями оборудования и обслуживающими компаниями, а также предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить операционную деятельность после атаки на свои объекты.