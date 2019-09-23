МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля довольно уверенно растет к евро, слабеющему на международном валютном рынке форекс, и в меньшей степени — к доллару, ввиду периода выплаты очередных налогов в стране и на фоне слабых европейских макроэкономических данных, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.18 мск понедельника теряет 4 копейки, до 63,97 рубля, курс евро — 27 копеек, до 70,28 рубля.

На международном валютном рынке форекс евро к доллару снижается на 0,28%, до 1,0985 доллара.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,56%, до 63,92 доллара за баррель.

НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

"Российский долговой рынок в понедельник находится под умеренным давлением. Индекс российских гособлигаций (RGBI) в начале сессии символически обновил недельный максимум, но затем ушел вниз, неся сейчас небольшие потери. Однако рубль пока сохраняет восходящую направленность динамики, получая поддержку от налогового периода, пик которого приходится на ближайшую среду", — поясняет Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

Помимо этого, сегодня в Европе вышел блок макроэкономической статистики, и все показатели были хуже прогнозов, отмечает он — особенно "испугал" инвесторов индекс деловой активности в производственном секторе Германии, опустившийся до 10-летнего минимума, вопреки ожидавшемуся росту.

Как сообщила ранее в понедельник исследовательская организация Markit Economics, в сентябре, по предварительной оценке, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) для 19 стран еврозоны достиг шестилетнего минимума, причем показатель в крупнейшей экономике региона, Германии, стал рекордно низким за последние семь лет.

Индикаторы PMI в сфере промышленности также разочаровали рынки — для еврозоны значение стало самым слабым за семь лет, а для Германии — за десять. Композитные индексы — для промышленности и сферы услуг — оказались хуже прогнозов как для Германии и Франции, так и для еврозоны в целом.

На этом фоне евро усилил снижение к доллару на форексе и опустился ниже 1,1 доллара за евро.

Этот же фактор позволил рублю продолжить утренний рост к европейской валюте, в ходе торгов курс евро опускался до 70,12 рубля. При этом доллар смог восстановить большую часть утренних потерь в паре с рублем.

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжит получать умеренную поддержку от приближения пика налоговых платежей, приходящегося на 25 сентября, считают аналитики Нордеа-банка.

При этом стратеги "Сбербанка КИБ" ожидают, что из-за общего усиливающегося неприятия рисков до конца дня пара доллар-рубль всё же перейдёт в негативную для нацвалюты область и нацелится на уровень 64,3 рубля.

"Сегодня во второй половине дня инвесторы ждут предварительных индексов PMI в США, и вполне возможно, что они также продемонстрируют ухудшение ситуации, что усилит неприятие рисков", — добавляют они.