События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 сентября
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг
|53,3
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|8:35
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
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|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (сент)
|91,3
|91,8
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (сент)
|97,3
|97
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (сент)
|94,3
|94,5
|12:55
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (сент)
|-13
|-13
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июль)
|2,10%
|2,20%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (сент)
|135,1
|134
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,592 млн
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|АК АЛРОСА — СД (вопрос об участии в АО "ПО "Кристалл" /Смоленск/ путем выкупа у гос-ва 100% акций, сумма сделки — около 30 млн долл)
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|RUB
|ФосАгро — СД (обсуждение новой дивидендной политики)
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|RUB
|Газпром — СД (актуализированная долгосрочную программу развития ПАО, система стратегического планирования Группы)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190923/830345616.html