МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Дочка" АФК "Система" — АО "Система Финанс" — в рамках программы выкупа акций корпорации, которая началась 17 сентября, приобрела первые 9,138 миллиона обыкновенных акций на 119,912 миллиона рублей, говорится в материалах компании.

"АФК "Система", публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает, что подконтрольная ей организация, АО "Система Финанс", приобрела 9,138 миллиона обыкновенных акций корпорации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 4,997 миллиона акций были приобретены по цене 13,29 рубля, а 4,141 миллиона — за 12,92 рубля.

АФК "Система" 17 сентября запустила buy back на 3 миллиарда рублей. Программа предполагает выкуп 100%-ной дочерней компанией АФК "Система" до 300 миллионов обыкновенных акций корпорации. Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций или суммы средств, выделенной на программу. Выкупленные акции будут использоваться АФК "Система" для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента.

Ранее представитель АФК Сергей Копытов сообщил РИА Новости, что для реализации программы buy back будут использованы собственные средства корпорации, увеличения долговой нагрузки не планируется.