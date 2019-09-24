МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут после того, как США озвучили сроки возобновления торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.47 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1%, до 7333,61 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 5642,3 пункта, немецкий DAX — на 0,02%, до 12344,29 пункта.

Поддерживает настроения на фондовых рынках заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что переговоры Вашингтона и Пекина по торговым вопросам будут возобновлены через две недели. Перспективы ослабления напряженности в отношениях между странами несколько поддерживают европейские индексы после ряда негативных новостей по теме торговли.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что добивается полной торговой сделки с КНР, а не договоренностей лишь по конкретным вопросам. Затем стало известно, что китайская делегация отменила визит в штат Монтана и вернется в Китай раньше запланированного.

Немецкий индекс оказался под давлением после статистики по деловому климату IFO. По данным исследовательского института, индекс в сентябре вырос немного сильнее ожиданий, но вместе с этим организация отметила сохранение нисходящего тренда на ближайшие месяцы, особенно в сфере промышленности.