МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро повышается днём во вторник, несмотря на снижение рынка нефти, отмечают трейдеры.

Пик налогового периода сентября с выплатами НДПИ и акцизов, приходящийся на текущую неделю, поддерживает спрос на рублевую ликвидность, поясняют эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск снижается на 14 копеек, до 63,7 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 70,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в ходе сегодняшних торгов евро обновил минимум с 25 июля, подешевев до 69,92 рубля.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НАЛОГИ

Рубль постепенно укрепляется, отыгрывая наступление пика налоговых платежей сентября. На рынке межбанковского кредитования продолжается отток рублевой ликвидности, во многом связанный с тем, что сезон крупных расходов госбюджета еще не наступил, тогда как налоговые оттоки остаются существенными, оценивают аналитики Райффайзенбанка.

Одновременно с этим задолженность банков перед Федеральным казначейством по депозитам и РЕПО нарастает: так, к настоящему моменту объем временно свободных средств бюджета, размещенный Казначейством, достиг 1,5 триллионов рублей с начала года, а накопленный отток ликвидности за счет автономных факторов углубился до 1 триллиона, оценили эксперты банка.

Рынок нефти снижается на 1,3%, до 63,9 доллара за баррель сорта Brent, однако это не мешает рублю укрепляться.

Нефть дешевеет, поскольку трейдеры вновь переключают своё внимание на риски спроса из-за опасений за рост мировой экономики после выхода новой макроэкономической статистики.

Так, индекс деловой активности в промышленности еврозоны в сентябре, по предварительной оценке, достиг семилетнего минимума, а аналогичный индекс для Германии, крупнейшей экономики Европы, упал до самого низкого значения за последние десять лет. Кроме того, аналогичный индикатор для Японии опустился до минимума с июня 2016 года — до 48,9 пункта с 49,3 пункта в августе. Ослабление мирового экономического роста может оказать давление на мировой спрос на нефть.

В итоге доллар и евро днем снижаются к рублю на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти при этом колеблется ниже уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Курс доллара будет сегодня колебаться около отметки 63,7 рубля, российской валюте должно оказать поддержку предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, готовящихся к пику налогового периода, отметил Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

Рубль выглядит одним из лучших среди валют развивающихся рынков, курс доллара существенно отошел вниз от уровня 64 рубля, который можно назвать среднесрочной точкой притяжения рубля, и стремительно набирает обороты, двигаясь в направлении отметки 63,5 рубля, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Если все поймут, что сроки восстановления саудовских нефтяных объектов сильно занижены, и нефть двинется покорять новые высоты, то курс вполне окажется в состоянии приблизиться и к следующему психологически важному уровню – отметке 63 рубля за доллар", — оценил он.