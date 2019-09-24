МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на росте спроса на надежные активы после выхода статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,35 доллара, или на 0,23%, до 1534,95 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро сокращалась на 0,67%, до 18,585 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается более надежным активом, вырос после публикации статданных по индексу доверия потребителей в США в сентябре. Согласно данным, показатель в отчетном месяце опустился до 125,1 пункта с пересмотренного показателя августа в 134,2 пункта. Аналитики ожидали снижения только до 134,1 пункта.

Статданные усилили опасения относительно рисков замедления роста экономики США, что оказало давление на курс доллара. Традиционно более слабый доллар поддерживает котировки золота, которое становится доступным для держателей другой валюты.