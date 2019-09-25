МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается в среду утром на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,81%, до 62,59 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,61%, до 56,94 доллара за баррель.

Давление на котировки в среду оказывает статистика по запасам нефти в США. Согласно данным API, запасы сырья за минувшую неделю увеличились на 1,4 миллиона баррелей. Официальные данные управления энергетической информации минэнерго США будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 249 тысяч баррелей после роста на 1,06 миллиона баррелей неделей ранее.

Таким образом, цены на нефть продолжили негативную динамику вторника, которую вызвали опасения относительно перспектив мировой экономики и спроса на нефть из-за нерешенного торгового конфликта между Китаем и США. Американский президент Дональд Трамп на генассамблее ООН во вторник подверг критике торговую политику КНР. Он также заявил, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем.

Старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что именно комментарии Трампа оказали давление на стоимость "черного золота". "Трамп все еще сохраняет довольно враждебную позицию", — отмечает эксперт.