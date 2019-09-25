МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. ГТЛК открыла книгу заявок на "длинные" шестилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности бумаг с погашением в феврале 2026 года составляет 5,25-5,375% годовых.

Компания 23-24 сентября проводит в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов, номинированных в долларах. Изначально компания планировала выпустить бумаги сроком обращения 6 или 7 лет.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ Капитал".

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2018 году составила 607 миллионов рублей. В парке ГТЛК на конец первого полугодия 2019 года 254 единицы различных воздушных судов, 64 тысячи грузовых вагонов и 117 единиц водного транспорта.