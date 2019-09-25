МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. VEON Holdings B.V. ("дочка" телекоммуникационного холдинга VEON Ltd.) объявила о начале размещения приоритетных необеспеченных облигаций на сумму один миллиард долларов, говорится в сообщении компании.

"Эмитент намеревается направить полученные средства от размещения прежде всего на рефинансирование некоторых существующих непогашенных обязательств и работу с бумагами, по которым наступают сроки погашения, включая возобновляемую кредитную линию для финансирования предложения по Global Telecom Holding, и на общие корпоративные цели", — говорится в сообщении.

Как сообщил источник агентству РИА Новости, предполагается, что road show начнется 26 сентября. "VEON Ltd. выбрала Citi, HSBC, J.P. Morgan и Societe Generale в качестве совместных букраннеров, которым поручено организовать серию встреч с инвесторами в Великобритании и США, которые начнутся 26 сентября", — отметил источник.

В августе VEON Holdings B.V. объявила о приобретении 42,31% акций египетского оператора Global Telecom Holding SAE на сумму в 9,725 миллиона египетских фунтов (приблизительно 587 миллионов долларов). По ее результатам VEON стала владельцем примерно 98,24% GTH. VEON намерена продолжить реструктуризацию GTH, а также предлагает приобрести практически все операционные активы GTH в Алжире, Пакистане и Бангладеш.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейшие акционеры — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).