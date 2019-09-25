МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Nordgold планирует с 26 сентября провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, road show пройдет в Москве, а также городах Европы и США, по итогам которого, в зависимости от рыночных условий, компания может выпустить пятилетние евробонды.

Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".