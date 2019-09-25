МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. ГТЛК разместит "длинные" шестилетние еврооблигации в объеме 550 миллионов долларов с доходностью в размере 4,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял 5,25-5,375% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до 4,95-5,05% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,25 миллиарда долларов.

Компания 23-24 сентября проводит в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте-на-Майне встречи с инвесторами, посвященные размещению евробондов, номинированных в долларах. Изначально компания планировала выпустить бумаги сроком обращения 6 или 7 лет.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ Капитал".

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2018 году составила 607 миллионов рублей. В парке ГТЛК на конец первого полугодия 2019 года 254 единицы различных воздушных судов, 64 тысячи грузовых вагонов и 117 единиц водного транспорта.