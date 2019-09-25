МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в основном снижаются в среду на рисках импичмента американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.12 мск индекс Dow Jones растёт на 0,17%, до 26852,3 пункта, но индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,22%, до 7975,87 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 2964,63 пункта.

Инвесторы воздерживаются от активной торговли после того, как демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры, при этом основанием для столь крайнего шага названа предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Сам Трамп отрицает эти обвинения.

При этом в иной ситуации подобная новость могла бы оказать гораздо более выраженное негативное воздействие на индексы. "Конечно, новости об импичменте будут в центре внимания, но я не думаю, что они пока будут оказывать негативное влияние", — отметил главный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питер Кардийо (Peter Cardillo), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Всё дело в целом ряде позитивных новостей. Так, оптимизм инвесторов относительно развития мировой экономики поддерживается финансовой отчетностью американского производителя спортивной одежды Nike. Компания объявила о росте чистой прибыли в первом квартале 2019-2020 финансового года на 15%, до 1,367 миллиарда долларов. Акции Nike дорожают на 5%.

Кроме того, акции табачных компаний Philip Morris и Altria дорожают на 7,5% и 1,5% соответственно после объявлении компаниями об отказе от их слияния. При этом Altria сообщила, что планирует продолжать коммерциализировать систему для нагревания табака IQOS. Инвесторы также обращают внимание данные о продажах новостроек в августе. В отчетном месяце показатель увеличился выше прогноза на 7,1%, до 713 тысяч. Аналитики ожидали роста только на 3,5%, до 660 тысяч.