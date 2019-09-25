МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи во вторник закрылись снижением на ряде рисков, вызванных фигурой президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,03%, до 7289 пунктов, французский CAC 40 — на 0,79%, до 5583,8 пункта, немецкий DAX — на 0,57%, до 12237,42 пункта.

Инвесторы в среду воздерживались от покупки рисковых активов после того, как демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Политическая напряженность в Штатах склонила трейдеров к покупке более надежных активов.

Кроме того, инвесторы по-прежнему следят за развитием торговых отношений США и Китая. Так, днем ранее Трамп подверг критике торговую политику Китая, обвинив страну в кражах интеллектуальной собственности, господдержке предприятий и прочих "несправедливых" торговых практиках. Соответствующие заявления Трампа поставили под вопрос возможность заключения торгового соглашения с Поднебесной, что ожидалось многими после эскалации взаимных торговых пошлин двух стран.

При этом ближе к закрытию торгов индексы замедлили темпы снижения после заявления того же Трампа о возможности скорого соглашения с Китаем. В рамках генассамблеи ООН он сказал, что соглашение может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете".