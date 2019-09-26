МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют в четверг положительную динамику на фоне статистики из Германии, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,82%, до 7349,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,68%, до 5621,82 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 12282,78 пункта.

Поддержку европейским рынкам в четверг оказала статистика исследовательской компании Gfk, которая показала, что индекс доверия потребителей к крупнейшей европейской экономике — Германии — за октябрь вырос до 9,9 пункта с отметки сентября в 9,7 пункта. Аналитики ожидали значения за октябрь на уровне 9,7 пункта.

Также инвесторы региона обратили внимание на динамику американских бирж по итогам среды, которые закрылись в плюсе на 0,6-1% на ослаблении торговых опасений и внутренних корпоративных новостях. "После вчерашней позитивной торговой сессии в США оптимизм немного возрос, но он довольно хрупкий", — сказал агентству Рейтер аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson).