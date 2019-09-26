МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в четверг на новых рисках импичмента американскому президенту Дональду Трампу, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.08 мск индекс Dow Jones снижается на 0,1%, до 26944,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 8039,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 2976,7 пункта.

Ранее в четверг постоянный спецкомитет палаты представителей по разведке опубликовал релиз, который увеличивает шансы импичмента Трампу. Согласно документу, тот использовал полномочия своего офиса для того, чтобы добиться вмешательства другой страны в будущие выборы президента. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден–старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

Немного сдерживает темпы падения индексов заявление того же Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть достигнуто раньше, чем многие думают, что поддержало надежды трейдеров на скорое разрешение внешнеторгового конфликта между сторонами.

Директор по инвестициям Bokeh Capital Partners в Питерсберге Ким Форрест (Kim Forrest), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметила, что до тех пор, пока не будет заключено торговое соглашение, динамика на рынке будет нестабильной, и инвесторы будут устраивать распродажи на фоне негативных политических новостей.

Трейдеры также обращают внимание на макроэкономические данные. Так, рост ВВП США во втором квартале, по окончательной оценке, составит 2%, как и ожидалось, а число заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 21 сентября, увеличилось сильнее прогноза, до 213 тысяч. Аналитики ожидали увеличения до 212 тысяч.