МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти"<ROSN> уменьшилась на 0,46%, до 6,55 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 1,52%, до 214,2 доллара, "Лукойла" — на 0,94%, до 83,58 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 0,96%, до 7,12 доллара, "Газпром нефти" — на 0,93%, до 32,55 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,79%, до 25,37 доллара, "Северстали"<CHMF> — на 0,34%, до 14,67 доллара, НЛМК — уменьшилась на 0,18%, до 21,88 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 2,22%, до 1,33 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,17%, до 14,34 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 0,9%, до 17,86 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,9%, до 13,52 доллара, "Ленты" — на 0,59%, до 3,41 доллара. Бумаги АФК "Система"<AFKS> подешевели на 0,2%, до 3,96 доллара.