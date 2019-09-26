МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые биржи в четверг закрылись ростом на оптимизме относительно возможности заключения торгового соглашения США и КНР, а также на фоне внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,89%, до 7354,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,66%, до 5620,57 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 12290,04 пункта.

Участники торгов продолжают следить за развитием внешнеторговых отношений США и КНР. Надежды инвесторов на скорое разрешение конфликта усилились после того, как днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что сделка может быть заключена раньше, чем ожидается.

"Я думаю, торговые переговоры займут годы, если вообще когда-нибудь будет достигнуто соглашение. Мне кажется, что то, что мы можем сегодня наблюдать на рынках — это их ожидания. Это просто микроуправление рынком и ничего больше", — отметил стратег Makor Capital Markets Стефн Барбье (Stephane Barbier), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Оптимизм инвесторов поддерживается статистикой из Германии по индексу доверия потребителей к крупнейшей европейской экономике. Показатель за октябрь вырос до 9,9 пункта с отметки сентября в 9,7 пункта. Аналитики ожидали менее сильного роста, до 9,7 пункта.