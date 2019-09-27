МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу утром демонстрирует слабую положительную динамику по отношению к доллару, пытаясь восстановиться после снижения в течение двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару рос до 1,0924 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0921 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 107,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,82 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 99,15 пункта.

Небольшой рост курса евро к доллару в пятницу связан с коррекционными настроениями на валютном рынке. В то же время, несмотря на снижение курса доллара, аналитики считают, что у американской валюты есть возможности для роста. Так, экономист в Westpac Banking Corporation Имре Шпайцер (Imre Speizer) сказал агентству Рейтер, что положительный тренд курса доллара США остается неизменным.

Эксперт также отметил, что на текущей неделе увеличивался спрос на доллар в качестве более надежного актива. В частности, по его словам, поддержку доллару оказали отказ от риска из-за опасений вокруг торговой войны между США и Китаем, состояние американской экономики и не столь мягкая, чем ожидалось, риторика ФРС США.