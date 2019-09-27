МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (сент) 0,70% 0,5% (факт)
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (сент) 0,60% -0,3% (факт)
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (авг) 0,40% 0% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,50% -0,3% (факт)
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,50% -0,4% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса

 

 

 

 
10:15 EUR Еврозона — Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин

 

 

 

 
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (авг) -0,40% 0,20%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (авг) 0,20% 0,20%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (авг) 1,60% 1,80%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (авг) 2,00% -1,00%
15:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (авг) 0,20%

 

 
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (авг) 1,4

 

 
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (авг) 0,60% 0,30%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сент) 82,4

 

 
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сент) 92 92
19:00 USD США — Речь члена FOMC Харкера

 

 

 

 
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 719

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 868

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -86,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 427,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 282,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 34,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -11,7 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -40,1 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 23,9 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 23,6 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -68,6 тыс

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Татнефть — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА 13.09.2019) 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 40,11 (ао, ап) — див-д 2019

 

 

 RUB НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 02.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ВСМПО-АВИСМА — ВОСА (реестр закрыт 03.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018 884,6 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2019) — див-д 2019) — див-д 2019