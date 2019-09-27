События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 сентября
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (сент)
|0,70%
|0,5% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (сент)
|0,60%
|-0,3% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (авг)
|0,40%
|0% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,50%
|-0,3% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,50%
|-0,4% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
|
|
|10:15
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин
|
|
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (авг)
|-0,40%
|0,20%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (авг)
|0,20%
|0,20%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (авг)
|1,60%
|1,80%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (авг)
|2,00%
|-1,00%
|15:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|
|
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (авг)
|0,20%
|
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (авг)
|1,4
|
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (авг)
|0,60%
|0,30%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сент)
|82,4
|
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сент)
|92
|92
|19:00
|USD
|США — Речь члена FOMC Харкера
|
|
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|719
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|868
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-86,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|427,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|282,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|34,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-11,7 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-40,1 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|23,9 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|23,6 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-68,6 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Татнефть — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА 13.09.2019)
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|40,11 (ао, ап) — див-д 2019
|
|RUB
|НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 02.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019
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|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — ВОСА (реестр закрыт 03.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018
|884,6 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2019) — див-д 2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20190927/830360419.html