МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в пятницу днем на фоне неопределенности вокруг перспектив мировой экономики и спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3%, до 62,55 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,02%, до 56,42 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, который не исключил, что организация может снова понизить прогноз по росту спроса на нефть на 2019 и 2020 годы, если ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться. В августе МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2019 года на 100 тысяч баррелей в сутки, а также 2020 года — на 50 тысяч, до 1,1 миллиона и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая, согласно которой прибыль крупных промышленных предприятий страны в августе снизилась на 2% в годовом исчислении после роста в июле на 2,6%. Китай является одним из крупнейших в мире потребителей нефти, поэтому новости вокруг экономики страны отражаются на динамике цен на "черное золото".

"Цены на нефть продолжили снижаться после того, как данные о снижении прибыли промышленных предприятий Китая в августе, усилили опасения по поводу замедления роста второй по величине экономики мира", — считает старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.