МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днём в пятницу снижается и к доллару, и к евро на фоне прохождения пика налоговых выплат и не находя поддержки со стороны зарубежных рынков, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.46 мск растёт на 11 копеек, до 64,32 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 70,33 рубля.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Рубль постепенно отступает в парах с долларом и евро и к текущему моменту снижается на 0,2% и 0,3% соответственно.

В валютах развивающихся стран наблюдается разнонаправленная динамика: южноафриканский рэнд теряет порядка 0,6% к доллару, турецкая лира снижается на символические 0,03%, при этом индийская рупия растет на 0,5%.

"В конце недели курс рубля к доллару формируется вблизи уровней 64,3-64,4. Такая динамика представляется нам достаточно уверенной, если брать во внимание то, что российская валюта потеряла поддержку как со стороны завершившегося налогового периода, так и со стороны ценовой конъюнктуры в нефти", — говорит Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,35%, до 61,9 доллара за баррель.

Не добавляет оптимизма инвесторам в рублёвые инструменты и зарубежная макростатистика.

"Общий негативный фон обусловлен, в том числе, более слабыми, чем ожидалось, данными по инфляции в Японии. Британский фунт отступил на 0,3%, так как один из представителей Банка Англии заявил, что, по его мнению, снижение ставки может быть необходимо даже при заключении соглашения по Brexit", — характеризуют внешний фон аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

ПРОГНОЗЫ

Отсутствие продаж валюты со стороны экспортеров может оказать давление на рубль, считают аналитики "Сбербанка КИБ", и полагают, что позднее в пятницу рубль может протестировать отметку 64,5 рубля за доллар.

Но что касается ближайших дней, то, на взгляд Дейнеки, на предстоящей неделе рубль продолжит демонстрировать относительную стойкость.

"Сильный макроэкономический базис РФ и повышенный спрос на рублевый долг фундаментально подкрепляют российскую валюту", — уточняет он.

"Однако мы не исключаем, что в условиях неуверенной ценовой динамики нефти и возможной новой волны распродаж на развивающихся рынках в случае негативных сигналов со стороны торговых переговоров США и Китая рубль может немного отступить", — оговаривается эксперт.

Также не вполне ясна картина и в период до конца года. По расчетам аналитиков Райффайзенбанка, в октябре регулярные покупки Минфина увеличатся до 223 миллиардов рублей вместе с ростом дополнительных нефтегазовых доходов. С учетом отложенных покупок валюты (56 миллиардов рублей в месяц), валютные интервенции в октябре могут составить 279 миллиардов рублей, или 4,3 миллиарда долларов (13,3 миллиарда рублей в день), подсчитали они.

Они напоминают, что в сентябре такие интервенции оказались самыми низкими с начала года (187 миллиардов рублей за месяц): в августе на фоне очередного витка обострения торговых споров США и Китая заметно снизился аппетит инвесторов к риску, из-за чего нефть просела до 59,4 доллара за баррель. В сентябре она восстановилась до уровней, близких к средним с начала года (62,2 доллара за баррель), указывают эксперты.

"В сентябре-декабре этого года по текущему счету придет 11 миллиардов долларов (в предположении, что средний курс рубля будет ниже 65 рубля за доллар при нефти около 60 долларов за баррель Brent). Это заметно меньше объема валюты, который должен будет купить ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила (4-5 миллиарда долларов в месяц)", — говорят аналитики Райффайзенбанка.

"Как следствие, до конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности. Однако ее накопленный запас (12,1 миллиарда долларов) некоторое время позволит компенсировать этот отток, а по мере своего исчерпания ближе к концу года будет способствовать ослаблению рубля и росту стоимости валютной ликвидности на локальном рынке", — добавляют они.