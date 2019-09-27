МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг в ожидании нового раунда торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.43 мск индекс Dow Jones растёт на 0,3%, до 26972,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 8037,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 2982,56 пункта.

Инвесторы ожидают нового раунда переговоров о взаимной торговле США и Китая, которые пройдут 10 октября, как сообщили СМИ со ссылкой на источники, и сейчас, исходя из оценки некоторых аналитиков, сложилась ситуация, при которой американский фондовый рынок приобретает для инвесторов особую привлекательность, вне зависимости от исхода самих переговоров.

Так, главный рыночный стратег-аналитик Cantor Fitzgerald в Нью-Йорке Питер Чеккини (Peter Cecchini) заявил агентству Рейтер, что не стоит ожидать заключения всеобъемлющего торгового соглашения до президентских выборов США, но "инвесторы, как правило, игнорируют множество рисков".

С другой стороны, "иностранным инвесторам нужно безопасное место для вложений, а США, в какой-то степени, являются лучшим убежищем на фоне остальных", добавил аналитик.

Несколько сдерживает рост индексов статистика расходов потребителей в США, которые в августе увеличились только на 0,1%, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,3%.