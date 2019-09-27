МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару после падения до двухлетнего минимума в течение торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару рос до 1,0954 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0921 доллара за евро. При этом в ходе торгов курс евро к доллару опускался до 1,0905, что является минимумом с мая 2017 года. Курс доллара к иене рос до 108,11 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,82 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 99,09 пункта.

В ходе торгов евро обновил двухлетний минимум на опасениях за состояние экономики региона. "Последнее снижение курса евро, кажется, следует за ослаблением ожиданий относительно роста экономики еврозоны", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега TD Securities Мадзена Иссы (Mazen Issa).

При этом иена дешевеет по отношению к доллару на оптимизме инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР. По данным СМИ, новый раунд торговых переговоров Вашингтона и Пекина должен состояться 10 октября. Со стороны Китая в них будет участвовать вице-премьер Лю Хэ.