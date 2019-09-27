СОЧИ, 27 сен /ПРАЙМ/. Глава "Вымпелкома" Василь Лацанич не исключает вхождения компании в совместное предприятие "Ростелекома" и "Мегафона" по 5G при соблюдении ряда условий.

В феврале "Ростелеком" и "Мегафон" завершили образование СП, основные задачи которого — создание единого инфраструктурного оператора и высвобождение радиочастот для внедрения сетей 5G в России.

"Мы работаем над тем, как туда (в СП — ред.) вступить, нам интересно развиваться совместно", — сказал Лацанич журналистам в пятницу в рамках запуска тестовой зоны 5G на Formula 1 Гран-при России в Сочи.

"Будет один лот частот (разыгран на аукционах — ред.), его надо будет использовать совместно. Предложенный механизм через СП выглядит разумным. Условия вхождения в СП — условия расхождения в случае чего, управления этого СП, коммерция внутри этого СП — это все, что мы обсуждаем. Если мы во всем этом сойдемся, а я имею надежды, что сойдемся, мы войдем в СП", — добавил гендиректор "Вымпелкома".

В частности, сказал он, необходимыми условиями являются равность членства в СП, нерасторжимость СП на этапе строительства сетей. Он пояснил, что если на этапе строительства сетей один участников решит выйти из него и потребует отдать ему его долю частот, оставшийся блок частот не позволит реализовать возможности 5G.

"То есть важно не только принципы вхождения, но и принципы выхода и нерасторжения на этапе строительства. А также дальнейшие выходы (из СП — ред.), они тоже должны быть прописаны и хорошо всем понятны, после того как будет все построено и добавятся частоты, которые операторам можно будет уже выносить под себя", — сказал Лацанич.