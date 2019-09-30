МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к иене снижается в понедельник, инвесторы стремятся уходить от риска на опасениях вокруг торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,0937 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0938 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 107,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 99,12 пункта.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, а также ограничения потоков американских портфельных инвестиций в Китай. Позднее пресс-секретарь минфина США Моника Кроули отметила, что Вашингтон на данном этапе не планирует такой шаг.

"На рынке преобладают настроения ухода от риска… Вокруг этого остается много неопределенности", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Fidelity International Энтони Дойля (Anthony Doyle), который указывает на сохраняющийся торговый конфликт США и КНР и другие мировые риски.

Традиционно иена является более безопасным активом, спрос на который растет в случае усиления геополитических рисков.