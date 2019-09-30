События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 сентября
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (авг)
|1,30%
|-1,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (авг)
|-2,00%
|2% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Chinese Composite PMI (сент)
|53
|53,1 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)
|49,5
|49,8 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (сент)
|53,8
|53,7 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (сент)
|50,4
|51,4 (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (авг)
|-0,80%
|0,5% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,30%
|
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (2 кв.)
|0,50%
|0,70%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сент)
|0,40%
|0,60%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (сент)
|4 тыс
|4 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (сент)
|5,00%
|5,00%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2 кв.)
|-0,50%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (2 кв.)
|-30,0 млрд
|-32,0 млрд
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (2 кв.)
|1,20%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (2 кв.)
|-0,20%
|0,50%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (авг)
|7,50%
|7,50%
|Предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|
|
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)
|1,40%
|1,30%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (авг)
|1,20%
|
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (сент)
|50,4
|50,5
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Распадская — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|0 — див-д 2018
|2,5 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 20.10.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|ММК — ВОСА (реестр закрыт 05.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|Полюс — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|131,11 (1П2018) + 143,62 (фин) — див-д 2018
|162,98 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|Роснефть — ВОСА (реестр закрыт 05.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018
|15,34 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|МТС — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018
|8,68 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.10.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|Газпром нефть — ВОСА (реестр закрыт 05.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018
|18,14 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.10.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|АК АЛРОСА — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018
|3,84 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.10.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|НОВАТЭК — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018
|14,23 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|Распадская — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|0 — див-д 2018
|2,5 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 20.10.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|ММК — ВОСА (реестр закрыт 05.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20190930/830364642.html