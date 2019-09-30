МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (авг) 1,30% -1,2% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (авг) -2,00% 2% (факт)
4:00 CNY Китай — Chinese Composite PMI (сент) 53 53,1 (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент) 49,5 49,8 (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (сент) 53,8 53,7 (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (сент) 50,4 51,4 (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (авг) -0,80% 0,5% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,30%

 

 
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (2 кв.) 0,50% 0,70%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сент) 0,40% 0,60%
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (сент) 4 тыс 4 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (сент) 5,00% 5,00%
11:30 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2 кв.) -0,50%

 

 
11:30 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (2 кв.) -30,0 млрд -32,0 млрд
11:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (2 кв.) 1,20%

 

 
11:30 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (2 кв.) -0,20% 0,50%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (авг) 7,50% 7,50%
Предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) 1,40% 1,30%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (авг) 1,20%

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (сент) 50,4 50,5

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Распадская — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 0 — див-д 2018 2,5 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 20.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ММК — ВОСА (реестр закрыт 05.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) + 0,69 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Полюс — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 131,11 (1П2018) + 143,62 (фин) — див-д 2018 162,98 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Роснефть — ВОСА (реестр закрыт 05.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018 15,34 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB МТС — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018 8,68 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Газпром нефть — ВОСА (реестр закрыт 05.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018 18,14 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB АК АЛРОСА — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018 3,84 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB НОВАТЭК — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018 14,23 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Распадская — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 0 — див-д 2018 2,5 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 20.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ММК — ВОСА (реестр закрыт 05.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) + 0,69 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2019) — див-д 2019