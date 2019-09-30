МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на значительное снижение цены на нефть марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.51 мск понедельника рос на 12 копеек — до 64,82 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 70,8 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,1% — до 60,37 доллара за баррель.

РУБЛЬ СЛАБЕЕТ

Рубль в понедельник умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на значительные потери в нефтяных котировках марки Brent.

По мнению экспертов рынка, восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии давит на нефтяные котировки.

Валюты развивающихся рынков не демонстрируют единой динамики: индийская рупия снижается к доллару на 0,29%, южноафриканский рэнд – на 0,08%, при этом турецкая лира поднимается к американской валюте на 0,37%.

"С середины сентября большинство валют развивающихся стран потеряли от 1% до 3% к доллару США, при этом рубль все это время оставался устойчивым, только в последние пару дней перейдя к снижению", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Умеренное ослабление рубля произошло во второй половине дня в пятницу на очередном обострении торговых противоречий между США и Китаем в связи с сообщениями о возможном делистинге китайских компаний с американских бирж, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Это стало очередным сигналом о том, что торговые противоречия далеки от разрешения, а октябрь может оказаться совсем не таким спокойным, как сентябрь, обращают внимание они.

Налоговый период завершается сегодня уплатой налога на прибыль, после чего рубль лишится данного внутреннего фактора поддержки, добавляют аналитики.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время главными факторами для рубля будут настроения глобальных инвесторов и динамика других валют развивающихся рынков, считает Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Но учитывая праздничную неделю в КНР, которая начнется завтра, можно ожидать небольшого снижения торговой активности и, что важнее, вряд ли мы в ближайшее время будем получать какие-либо инфоповоды, связанные с торговыми войнами. На этом фоне рубль, вероятно, будет оставаться вблизи текущих уровней, хотя в перспективе ближайшего квартала курс ниже 65 рублей за доллар выглядит излишне крепким", — добавляет он.

В целом риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления на горизонте предстоящего месяца, считают аналитики Нордеа-банка.

Рубль по-прежнему имеет все шансы остаться в списке наиболее привлекательных валют развивающихся рынков в условиях растущих глобальных рисков из-за сильных фундаментальных показателей, высоких ставок и сохранения перспектив снижения ставки ЦБ, считает Дмитрий Полевой из РФПИ.

"Единственная оговорка – это реакция на происходящее основных портфельных игроков, которые сохраняют существенные позиции в рубле и рублевых ОФЗ. Пока признаков изменения парадигмы не видно, но риски сохраняются. Что касается локальных потоков, то сегодняшние выплаты налога на прибыль вряд ли сильно скажутся на курсе рубля", — добавляет он.

ЦБ РФ в 2019 году снижал ставку быстрее, чем ФРС, однако на заседании американского регулятора 18 сентября ключевая ставка также была снижена (во второй раз подряд), к тому же высока вероятность еще одного пересмотра до конца года, отмечает Вадим Кравчук из ИФК "Солид". Благодаря этому шагу рубль уже вернул часть позиций и может отыграть еще часть до начала 2020 года, полагает эксперт.

"Базовый сценарий учитывает повторное снижение ставки ФРС и возможное снижение ставки Банком России. При прочих равных это вернет пару доллар/рубль к 62,5-63 к концу года", — считает он.