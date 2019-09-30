МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник в ожидании смягчения торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.45 мск индекс Dow Jones растёт на 0,31%, до 26902,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27%, до 7960,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 0,27%, до 2969,9 пункта.

Инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров США и Китая, который состоится 10 октября.

Трейдеры также обращают внимание на сообщение СМИ, сделанное в пятницу, о возможном делистинге китайских компаний с фондовых бирж США, а также об ограничении потоков американских портфельных инвестиций в Китай. При этом пресс-секретарь минфина США Моника Кроули в воскресенье заявила, что у Вашингтона на данном этапе таких планов нет.

Эксперты поясняют, почему было бы опасно вводить жёсткие и резкие ограничения финансовых потоков между американскими и китайскими инвесторами.

"Это может привести к тому, что Китай начнет продавать (американские — ред.) казначейские облигации, что может оказать давление на рынок. Шаг должен быть хорошо продуман, чтобы его сделать", — отметил старший инвестиционный стратег и портфельный менеджер Slate Stone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберт Павлик (Robert Pavlik), чье мнение приводит агентство Рейтер.